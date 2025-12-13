OPERATIVO “GUADALUPANO 2025”, ARROJA SALDO BLANCO EN TODO EL ESTADO: GUARDIA CIVIL ESTATAL

Con motivo de las festividades y actividades religiosas alusivas al 12 de diciembre, el “Operativo Guadalupano 2025”, dispuesto por la Guardia Civil Estatal con el acompañamiento de instancias afines, arrojó saldo blanco y sin incidencias en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

La vigilancia estratégica que el personal operativo dispuso con antelación aunado al acompañamiento de cuerpos de seguridad, rescate y emergencias, generó un saldo favorable, todo se desarrolló de manera ordenaba y tranquila en los templos, iglesias y colonias, confirmó el titular de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García.

“En las cuatro regiones del Estado, se salvaguardó a los feligreses durante la conmemoración del 12 de diciembre en los diversos templos y santuarios así como caminos y carreteras, brindando proximidad social a la población, desplegando a los elementos estratégicamente pie tierra así como recorridos a bordo de patrullas”, destacó.

Para ello, se contó con un estado de fuerza de mil 800 oficiales y el uso de 235 vehículos motorizados concluyendo las acciones este 12 de diciembre en punto de las 00:00 horas.

El titular de la GCE, afirmó que se mantienen los trabajos preventivos y disuasivos en los 59 Municipios hasta finalizar el año con la expectativa de lograr saldo blanco tal como lo refrendaron las autoridades de los tres ordenes de Gobierno en el marco del arranque del operativo “Invierno Seguro 2025” realizado el día de ayer.