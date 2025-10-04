25.6 C
San Luis Potosí
OPERATIVO ALTIPLANO SEGURO DERIVA EN RESULTADOS DESTACADOS EN SEGURIDAD

sábado, octubre 4, 2025

Reafirmamos el compromiso de trabajar por el bienestar de las familias potosinas, en sus cuatro regiones del estado.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal reportaron la detención de cinco personas, en la colonia Los Pinos, en el municipio de Matehuala, vinculados a diversas actividades ilegales, que solo buscan perturbar la paz, logrando decomisarles equipo táctico, así como una radio frecuencia y un vehículo robado.

Los uniformados desplegaron un operativo que culminó con la captura de Isaí “N” de 21 años, originario de Aguascalientes;  Eduardo “N” de 24 años, de Tamaulipas; así como Luis “N” de 26 años, Luis Ángel “N” de 24 años e Isaías “N” de 29 años, presuntos que cuentan con historial delictivo por portación de arma de fuego, asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Al momento de su detención se les aseguró el vehículo en el que viajaban, un Volkswagen color gris, con placas del Estado de México que tenía reporte de robo en el municipio de Matehuala, así como 44 objetos metálicos utilizados para dañar neumáticos, dos chalecos tácticos y una radio frecuencia.

Por la seguridad de los tuyos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabaja firme y con la convicción de salvaguardar la integridad de las familias potosinas.

