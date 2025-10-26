LISTO OPERATIVO ESTADIO SEGURO PARA EL ENCUENTRO CONTRA NECAXA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, activará el dispositivo preventivo y de seguridad “Estadio Seguro” para el partido entre Atlético de San Luis y Rayos del Necaxa, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

El operativo contará con más de 600 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, cuerpos de emergencia, autoridades municipales y seguridad privada, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad antes, durante y después del evento deportivo programado para el domingo 26 de octubre a las 19:00 horas.

El dispositivo incluye vigilancia anticipada sobre redes sociales y páginas relacionadas con grupos de animación, con el propósito de prohibir el acceso a porras visitantes y contribuir al orden y tranquilidad dentro y fuera del estadio Alfonso Lastras.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, paramédicos, autoridades municipales, cuerpos de rescate y seguridad privada estarán encargados de conservar el orden y vigilancia en los partidos locales de la Liga MX en San Luis Potosí.

La Guardia Civil Estatal establecerá presencia estacionaria y patrullaje a pie, además de coordinarse con personal del C5i2 que monitorea cámaras de videovigilancia desde la llegada del equipo visitante hasta su traslado al estadio Alfonso Lastras, incluyendo la supervisión de los alrededores del recinto antes y después del encuentro para seguir haciendo de San Luis Potosí una de las sedes más seguras del país.