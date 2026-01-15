LABORES DE INTELIGENCIA EN ZONA HUASTECA DERIVAN EN RESULTADOS CONTUNDENTES

Con labores de inteligencia en la región Huasteca, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, reafirman el compromiso de evitar que sustancias nocivas para la salud lleguen a la población juvenil.

Derivado de estas acciones, se detuvo a tres presuntos distribuidores de narcóticos en los municipios de Ciudad Valles y Tamazunchale, asegurando dosis de metanfetaminas y marihuana.

El primer hecho tuvo lugar en el municipio de Ciudad Valles, en la colonia Juárez, ahí fue detenido Diego “N” de 18 años, luego de asegurarle 20 dosis de “cristal”, 20 de marihuana, 20 objetos “poncha llantas” y una motocicleta en la que viajaba. En este mismo municipio fue detenido Nahir “N“ de 20 años, tras detectarlo sobre el fraccionamiento Tecnológico con 16 dosis de metanfetaminas, 22 bolsas con marihuana y 12 “poncha llantas”.

Por último, en el municipio de de Tamazunchale, Jaime “N” de 34 años, resultó detenido, luego de asegurarle 39 dosis de marihuana, 18 de “cristal” y un vehículo MG con número de serie alterado.

Los detenidos y lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Estos resultados se suman a detenciones previas, donde la corporación estatal reafirma que el trabajo por un Potosí seguro es constante y sin límites.