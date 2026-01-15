10.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Rojo AcontecerSeguridad

LABORES DE INTELIGENCIA EN ZONA HUASTECA DERIVAN EN RESULTADOS CONTUNDENTES

By Redacción
96
spot_img
jueves, enero 15, 2026

Con labores de inteligencia en la región Huasteca, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, reafirman el compromiso de evitar que sustancias nocivas para la salud lleguen a la población juvenil.

Derivado de estas acciones, se detuvo a tres presuntos distribuidores de narcóticos en los municipios de Ciudad Valles y Tamazunchale, asegurando dosis de metanfetaminas y marihuana.

El primer hecho tuvo lugar en el municipio de Ciudad Valles, en la colonia Juárez, ahí fue detenido Diego “N” de 18 años, luego de asegurarle 20 dosis de “cristal”, 20 de marihuana, 20 objetos “poncha llantas” y una motocicleta en la que viajaba. En este mismo municipio fue detenido Nahir “N“ de 20 años, tras detectarlo sobre el fraccionamiento Tecnológico con 16 dosis de metanfetaminas, 22 bolsas con marihuana y 12 “poncha llantas”.

Por último, en el municipio de de Tamazunchale, Jaime “N” de 34 años, resultó detenido, luego de asegurarle 39 dosis de marihuana, 18 de “cristal” y un vehículo MG con número de serie alterado.

Los detenidos y lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Estos resultados se suman a detenciones previas, donde la corporación estatal reafirma que el trabajo por un Potosí seguro es constante y sin límites.

Artículo anterior
UN POTOSÍ SEGURO SE CONSOLIDA CON ACCIONES FIRMES EN TODO EL ESTADO
Artículo siguiente
PARTICIPA SAN LUIS POTOSÍ EN ASAMBLEA ANUAL DE CONTRALORES DE MÉXICO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.