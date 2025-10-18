28.9 C
Seguridad

LA TRANQUILIDAD SE ASEGURA EN NUESTRO ESTADO CON ACCIONES CONTUNDENTES

By Redacción
sábado, octubre 18, 2025
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, contamos con el compromiso de seguir construyendo un estado sin límites en seguridad y prevención.

Un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y el Ejército mexicano en la capital potosina, permitió la detención de Cuauhtémoc “N” de 27 años, Gilbert “N” de 54 años y a Martín “N” de 32 años, quienes fueron ubicados con 20 dosis de “cristal”, cinco bolsas de marihuana y un arma de fuego artesanal en el fraccionamiento Constitución.

Cabe mencionar que Cuahutémoc “N” cuenta con antecedentes por posesión de droga y Martín «N» por robo equiparado de vehículo y posesión de droga, además de ser señalados de pertenecer a una banda de delincuentes que opera al sur de la capital potosina.

En un Potosí sin límites, día a día se construye un estado seguro y en orden, con firmeza y compromiso.

