14.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SE CONSTRUYEN DÍA A DÍA EN CADA UNO DE LOS 59 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD

By Redacción
101
spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa diariamente acciones para construir espacios seguros para ti y tu familia.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, en operativos desarrollados en la capital potosina, detuvieron en la calle de Cruz Colorada en la colonia Tercera Chica, a Mario “N” de 37 años, alias “El X11”, al que se le aseguraron 11 dosis de “cristal” y 12 dosis de marihuana.

El presunto cuenta con antecedentes por violencia familar, agresión física, robo a casa habitación y robo.

En el Circuito Interior, a la altura de la colonia Angostura, detuvieron a Raúl “N” de 34 años, quien llevaba consigo 60 dosis de “cristal” y se le aseguró un Nissan Sentra color blanco.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda el compromiso de velar por la tranqilidad de cada potosina y potosino.

Artículo anterior
Invita Gobierno de la Capital a población potosina a darles un hogar a perritos y gatitos
Artículo siguiente
APRUEBA SENADO INICIATIVA DE RUTH GONZÁLEZ SILVA PARA ESTABLECER EL DÍA NACIONAL DEL GOBIERNO DIGITAL
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.