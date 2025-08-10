LA SEGURIDAD SIN LÍMITES SE CONSTRUYE DE FORMA CERTERA EN LOS 59 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD POTOSINA

Efectiva coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, ha permitido la baja de incidencia de delitos en el Estado potosino, lo que deriva a que día con día se avance a una seguridad sin límites en sus 59 municipios.

Los trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, reflejan un Potosí más seguro, como parte del compromiso que se mantiene de preservar la paz, derivado de lo anterior, en el periodo del 02 al 08 de agosto del presente año, se efectuó la detención de 333 personas, por su probable participación en actos ilícitos, de los cuales nueve quedaron a disposición de autoridades federales; 323 ante la Fiscalía General del Estado y uno más al Juez Cívico Calificador, por faltas administrativas.

Dentro de la estrategia para prevenir delitos patrimoniales, en esta semana se recuperaron 20 unidades vehiculares, de las cuales 11 son automotores y nueve son motocicletas; además, como resultado de los diferentes operativos de seguridad, la Guardia Civil Estatal decomisó un kilo con 530 gramos de marihuana; 342 dosis de “cristal” o metanfetamina; 56 de cocaína y una planta de marihuana con un peso aproximado de cuatro kilos.

También se aseguraron 2 mil litros de Gas LP, donde resultó detenida una persona del sexo masculino, por parte de la División Caminos, por probable tráfico de combustible. Además de dichos aseguramientos, la corporación estatal informó que se puso a disposición de las autoridades correspondientes un arma de fuego larga, cinco armas de fuego cortas, cuatro cargadores y 58 cartuchos útiles. Así como 22 armas prohibidas y 99 artefactos de varilla, conocidos como “poncha llantas”.

De los hechos destacados, resultó el auxilio otorgado a dos personas de origen extranjero, auxiliadas por los elementos de la GCE, luego de notar que deambulaban desorientados sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero. Ambos indicaron ser originarios de Nepal, por ello fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, para su protección.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso con la ciudadanía por ofrecer una protección sin límites que genere mejores condiciones de tranquilidad y paz pública, además de seguir haciendo un llamado a colaborar con sus autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.