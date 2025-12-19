LA SEGURIDAD SE CONSTRUYE DIARIAMENTE EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabajamos para que los espacios públicos sean verdaderos puntos de encuentro.

Agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Raúl “N” de 36 años, alias “Chano”, quien es señalado como posible perpretador de múltiples robos a comercio en la capital potosina, al cual se le aseguró un cuchillo y 380 pesos en efectivo.

El presunto, que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo a comercio con violencia, fue detenido en la colonia La Campana, en la capital potosina, luego de que las fuerzas del orden acudieran al reporte de un robo a una tienda de conveniencia.

