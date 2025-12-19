17.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

LA SEGURIDAD SE CONSTRUYE DIARIAMENTE EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES

By Redacción
115
jueves, diciembre 18, 2025

 

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabajamos para que los espacios públicos sean verdaderos puntos de encuentro.

Agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Raúl “N” de 36 años, alias “Chano”, quien es señalado como posible perpretador de múltiples robos a comercio en la capital potosina, al cual se le aseguró un cuchillo y 380 pesos en efectivo.

El presunto, que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo a comercio con violencia, fue detenido en la colonia La Campana, en la capital potosina, luego de que las fuerzas del orden acudieran al reporte de un robo a una tienda de conveniencia.

Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabajamos para que cada rincón de este Potosí sin límites sea seguro y lleno de oportunidades para cada potosina y potosino.

Artículo anterior
FIRMEZA Y COMPROMISO EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD POR NUESTRO ESTADO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.