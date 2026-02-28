LA SEGURIDAD SE CONSTRUYE CON TRABAJO SIN LÍMITES EN TODO EL ESTADO

• ⁠La Guardia Civil Estatal aseguró en la comunidad de Peotillos 75 mil litros de hidrocarburo y detuvo a una persona.

• ⁠En Santa María del Río y Tamasopo detuvo a una persona y un adolescente con estupefacientes.

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres personas en diferentes hechos, una de ellas en la comunidad de Peotillos, por probable tráfico de hidrocarburos, mientras que en Santa María del Río y Tamasopo, aseguró a dos hombres con dosis de estupefacientes.

La División Caminos de la GCE detuvo a José «N» de 34 años, quien no pudo comprobar la procedencia y posesión legal de 75 mil litros de hidrocarburo que trasladaba a bordo de un tractocamión, acoplado a dos semirremolques, sobre la carretera 57 a Matehuala.

Otro de los hechos fue en el municipio de Santa María del Río, donde agentes estatales detuvieron a Juan «N» de 24 años, tras asegurarle dos bolsas con presunta marihuana y 14 dosis de una sustancia granulada conocida como «cristal».

Por último, en el municipio de Tamasopo, un adolescente de 16 años, quedó detenido, tras asegurarle cinco dosis de marihuana y cinco de «cristal».