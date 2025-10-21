LA SEGURIDAD EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES ES CONSTRUIDA CON FIRMEZA Y COMPROMISO

La coordinación entre autoridades federales y estatales, derivan en resultados efectivos en materia de seguridad, lo que permite evitar la comisión de hechos ilegales y concluye en un estado pacífico y con tranquilidad.

Agentes de la Guardia Civil Estatal desplegaron un operativo con autoridades del Ejército mexicano, tras los recorridos sobre el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, al oriente de la zona metropolitana, se detectaron cinco cámaras, presuntamente instaladas por personas para la comisión de ilícitos en la colonia mencionada.

Por lo anterior, tras indagar con vecinos de la zona y corroborar que no pertenecían a ninguna persona del lugar, se procedió a desinstalarlas y ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.

Reafirmamos el compromiso de trabajar por tu bienestar y la paz de tu familia, en donde existan las condiciones de seguridad adecuadas para un Potosí sin límites.