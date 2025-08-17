LA SEGURIDAD CONSTANTE GARANTIZA TRANQUILIDAD EN EL ESTADO

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, acorde a las políticas públicas y estrategias de prevención, construye un entorno cada día más seguro para las familias potosinas.

Los operativos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Ciudad Valles, permitieron la detención de Dulce “N” de 29 años, Israel “N” de 30 años y Nicanor “N” de 28 años,

A los ahora detenidos, se le aseguraron 30 dosis de “cristal”, 17 dosis de marihuana y una dosis de cocaína, las cuales afectan la convivencia y el bienestar de nuestra comunidad.

Con firmeza, refrendamos el trabajo diario para seguir construyendo el Potosí sin límites.