LA GUARDIA CIVIL ESTATAL TRABAJA PARA TI Y TU FAMILIA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado lleva a cabo operativos diarios en los 59 municipios para garantizar que tú y tu familia puedan disfrutar de calles más seguras.

Recientemente, en el kilómetro 107 de la carretera Rayón-Rioverde, municipio de Rayón, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Marcos “N”, de 45 años, y a José “N”, de 44 años, quienes portaban tres dosis de cocaína y conducían una camioneta Ford negra, modelo 2025.

Al revisar los antecedentes de José “N”, se confirmó la existencia de una orden de aprehensión vigente por homicidio en el estado de Jalisco, fechada el 09/10/2024, motivo por el cual ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La construcción de un estado más seguro se fortalece con la ejecución de medidas firmes cada día; por ello, la Secretaría invita a la ciudadanía a reportar cualquier situación a los teléfonos de emergencia 911 y Denuncia Anónima 089.