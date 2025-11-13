LA GUARDIA CIVIL ESTATAL TRABAJA EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DE LA REGIÓN MEDIA

Como resultado de los trabajos preventivos, enfocados en preservar la paz de las familias potosinas, la Guardia Civil Estatal refuerza la seguridad en la región Media, lo que deriva a que existan condiciones de paz para todas y todos.

Derivado de los trabajos de inteligencia, efectivos de la GCE detuvieron en la zona centro de Rioverde, la detención de dos presuntos, identificados como Miguel “N” de 30 años y José “N” de 28 años, señalados del probable delito de extorsión, tras presuntamente exigir 500 pesos a los choferes de unidades de transporte público de pasajeros, por ello, de inmediato se procedió a su arresto. Por lo anterior, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Con resultados firmes en materia de seguridad, seguimos trabajando por el bienestar de las y los potosinos en un Potosí sin límites.