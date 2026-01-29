25.8 C
GUARDIA CIVIL ESTATAL TRABAJA SIN LÍMITES POR UN POTOSI SEGURO

By Redacción
jueves, enero 29, 2026

Derivado de los trabajos enfocados en asegurar la Paz de las y los potosinos, oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos presuntos objetivos criminales, dedicado a posibles actividades detuvieron venta y distribución de enervantes.

Uno de los hechos ocurrió en la capital potosina, en fraccionamiento de El Aguaje, donde fue detenido José “N” de 53 años, luego de asegurarle 25 bolsas con marihuana, así como un vehículo Jetta, modelo 2019, en el que se desplazaba.

Mientras que, en el municipio de de Cárdenas, se detuvo a Juan “N” de 21 años, fue detenido con 24 dosis de “cristal”, tres bolsas con marihuana y una de cocaína.

Con ello refrendamos la tranquilidad de las familias potosinas, lo que permite inhibir que delitos como el robo, dañen el patrimonio de la población.

