GUARDIA CIVIL ESTATAL TRABAJA SIN LÍMITES POR TU MAYOR SEGURIDAD

San Luis Potosí, S.L.P.- Para que las familias vivan tranquilas y disfruten de ambientes seguros, la Guardia Civil Estatal trabaja sin límites en los 59 Municipios.

En Niño Artillero y Salvador Nava Martínez, Zona Universitaria en la capital potosina, se detuvo al tripulante de una unidad Audi Sedán, modelo 2013, en color azul con placas del Estado de Jalisco sin datos negativos.

Esta persona, se identificó como elemento de la Policía Vial de la Capital y tras descartar que se tratara de un oficial en activo y efectuar las debidas inspecciones se le aseguraron 3 dosis de cocaína, un arma de fuego calibre 9mm con un cargador y cinco cartuchos útiles, así como una credencial de la Policía Vial expedida por el H. Ayuntamiento de la Capital.

Cabe mencionar que el sujeto identificado como Moisés N. Alias “El Coyac” de 35 años de edad, se encuentra en estatus de inactivo como servidor público según datos consultados en Plataforma México no especificando fecha ni motivo de baja en el servicio.

En el Potosí, sin límites, se trabaja sin descanso para que tú y tu familia vivan tranquilos, por ello te seguimos haciendo un llamado a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.