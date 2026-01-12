GUARDIA CIVIL ESTATAL REPORTA EN PAZ Y ORDEN EL REGRESO A CLASES EN EL ESTADO POTOSINO

S.L.P.- Con motivo del regreso a clases en las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, puso en marcha el “Operativo Juventud”, un despliegue preventivo, de seguridad y proximidad social enfocado en salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y padres de familia en los 59 municipios de la entidad.

El Secretario de Seguridad Jesus Juarez Hernandez informó que, desde temprana hora, elementos estatales han realizado acciones estratégicas en los planteles educativos, reforzando la vigilancia en los accesos y alrededores, tanto en patrullas como a pie tierra. Este esfuerzo busca apoyar a la comunidad escolar, prevenir accidentes en los trayectos y mantener un entorno seguro para quienes retoman sus actividades académicas.

“Estamos desplegados en las cuatro regiones del estado, estamos al servicio de la ciudadanía y este dispositivo especial para todos los niveles educativos en este regreso a clases, la proximidad social y la prevención, son fundamentales para salvaguardar a las y los potosinos”, destacó Juárez Hernández.

Hasta el momento, el operativo transcurre en total calma y sin incidentes, lo que permite mantener un saldo blanco en este regreso a clases por lo del turno matutino y se activara el dispositivo nuevamente entre las 13 hrs y 15 hrs pasra salvaguardar la integridad del alumnados, doicentes y administrativos asi mismo se hace un llamado a colaborar con las autoridades reportando cualquier situación sospechosa al 911 o al 089 de Denuncia Anónima.