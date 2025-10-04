GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZA VIGILANCIA EN CORREDORES COMERCIALES Y CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA

Para seguir garantizando la seguridad de las y los potosinos que acuden a centros de convivencia y diversión nocturna en la ciudad capital y su zona conurbada, la Guardia Civil Estatal dispuso de una estrategia que se reforzó con vigilancia estacionaria y a pie tierra en corredores comerciales, restaurantes, centros nocturnos y zonas de esparcimiento.

El trabajo es totalmente preventivo y de proximidad social, con acciones de vigilancia que incluirán patrullajes a bordo de vehículos oficiales, motocicletas y recorridos pie-tierra, permitiendo una interacción directa entre los elementos de seguridad y encargados de establecimientos, enfocándose en establecimientos del Centro Histórico, el sector oriente y poniente tanto de la capital potosina, como de su zona conurbada.

Al respecto el titular de la GCE, Rosalío Ramos García, destacó que esta estrategia busca fortalecer la confianza ciudadana, prevenir incidentes y mantener un ambiente de paz y tranquilidad en los espacios públicos, así como en los comercios que concentran una gran afluencia durante las noches de fin de semana.

Indicó que las células operativas, trabajarán con 50 efectivos de la Guardia Civil Estatal, quienes patrullarán por las zonas ya señaladas, en donde los uniformados vigilarán que todo se desarrolle de forma pacífica, mediante el incremento de la presencia policial, quienes también auxiliarán a la población que así lo requiera.

Desde la GCE se invita a la población y a las y los empresarios de la vida nocturna y dueños de negocios a mantener una comunicación permanente con la corporación, recordando que los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 están disponibles las 24 horas del día.