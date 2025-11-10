7.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZA LA SEGURIDAD PARA EVITAR DELITOS PATRIMONIALES

By Redacción
103
spot_img
lunes, noviembre 10, 2025

Como resultado de las acciones enfocadas en inhibir delitos patrimoniales en la entidad, agentes de la Guardia Civil Estatal refuerzan la seguridad en áreas estratégicas, para garantizar la tranquilidad de quienes acuden a realizar sus compras.

En diferentes acciones, oficiales de la GCE detuvieron a un hombre y una mujer, denunciados por el probable delito de robo a comercio. En el primer hecho, los oficiales de la GCE arribaron a una tienda de abarrotes, en la capital potosina, donde detuvieron a América “N” de 19 años, quien trató de huir con 500 pesos en efectivo.

A su vez, en la colonia Del Parque, se detuvo a Manuel “N” de 48 años, tras intentar huir de un supermercado, con ropa que tenía un valor aproximado de casi 600 pesos, por ello se procedió a su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

Artículo anterior
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE CUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE SUS INICIATIVAS DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026: DIP. NANCY JEANINE GARCÍA.
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.