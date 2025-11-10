GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZA LA SEGURIDAD PARA EVITAR DELITOS PATRIMONIALES

Como resultado de las acciones enfocadas en inhibir delitos patrimoniales en la entidad, agentes de la Guardia Civil Estatal refuerzan la seguridad en áreas estratégicas, para garantizar la tranquilidad de quienes acuden a realizar sus compras.

En diferentes acciones, oficiales de la GCE detuvieron a un hombre y una mujer, denunciados por el probable delito de robo a comercio. En el primer hecho, los oficiales de la GCE arribaron a una tienda de abarrotes, en la capital potosina, donde detuvieron a América “N” de 19 años, quien trató de huir con 500 pesos en efectivo.

A su vez, en la colonia Del Parque, se detuvo a Manuel “N” de 48 años, tras intentar huir de un supermercado, con ropa que tenía un valor aproximado de casi 600 pesos, por ello se procedió a su puesta a disposición ante las autoridades competentes.