Seguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, GARANTIZANDO LA PAZ DE SUS HABITANTES

By Redacción
sábado, diciembre 13, 2025

A través de acciones contundentes en materia de prevención y seguridad, nuestros oficiales de la Guardia Civil Estatal trabajan en favor de las y los potosinos, lo que deriva a tener un Potosí con mejores condiciones de vida.

Derivado de los trabajos de inteligencia, desarrollados en el municipio de Villa de Arista, efectivos de la GCE realizaron la detención Jorge “N” de 38 años de edad, por el presunto delito de portación de un arma de fuego.

El individuo fue detectado mediante las labores de patrullaje, en la comunidad de Derramaderos, luego de asegurarle una pistola calibre 22, con un cargador y ocho cartuchos útiles, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

La seguridad se construye de manera continua, con labores preventivas y de inteligencia, lo que deriva a que nuestro Potosí continúe posicionándose como una de las mejores Entidades para el desarrollo de sus habitantes.

