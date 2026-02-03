24.8 C
Rojo AcontecerSeguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL RECUPERA TRES VEHÍCULOS CON REPORTE SE ROBO; HAY DOS DETENIDOS

By Redacción
martes, febrero 3, 2026

San Luis Potosí, S.L.P.- Operativos de seguridad desplegados por la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, permitieron que durante las últimas 24 horas fueran recuperadas tres unidades con reporte de robo; hay dos presuntos detenidos a disposición de la autoridad competente.

César N. de 35 años de edad quedó detenido, luego ser detectado en el Puesto de Atención Ciudadana (PAC) en el Fraccionamiento Bugambilias, Soledad de Graciano Sánchez, conduciendo una camioneta marca Toyota, en color plata modelo 2022 con reporte de robo sin violencia el 20/08/2025 en San Luis de la Paz, Guanajuato.

Por otra parte, Adrián N. de 28 años de edad, quedó arrestado tras un operativo de seguridad en la colonia Valle de San Isidro, Soledad de Graciano Sánchez, ya que tripulaba un vehículo Peugeot, modelo 2017 en color naranja que tenía reporte vigente de robo sin violencia el 26/01/26 en la colonia La Virgen S.G.S.

A su vez, la División Caminos, logró la ubicación en el Puesto de Atención Ciudadana (PAC) en el Fraccionamiento Bugambilias, S.G.S. una camioneta Nissan en color azul, modelo 2015 robada sin violencia 21/04/2016 en San Juan del Rio, Querétaro.

Como nunca antes y por el cambio que se vive, las autoridades de los tres ordenes de Gobierno están comprometidas para brindarte mayor protección y seguridad; desde la Guardia Civil Estatal día a día fortalecemos los operativos para construir mayor confianza y paz en los 59 Municipios.

