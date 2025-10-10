GUARDIA CIVIL ESTATAL MANTIENE OPERATIVO PERMANENTE POR LLUVIAS EN LA HUASTECA POTOSINA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de la Guardia Civil Estatal, informa que se mantiene un despliegue permanente de monitoreo y atención en los municipios de la región Huasteca, ante las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

De acuerdo con el balance efectuado, al corte de las 06:00 horas, los elementos de la corporación realizan recorridos preventivos en zonas consideradas de riesgo a inundaciones, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias potosinas, así como brindar apoyo oportuno en caso de requerirse evacuaciones o rescates.

En el municipio de Axtla de Terrazas, se reporta un descenso aproximado de 1.30 metros en el nivel del río Axtla respecto al monitoreo anterior, lo que representa un riesgo menor de desbordamiento, debido a que las lluvias han disminuido de manera considerable durante las últimas horas.

En Coxcatlán, personal operativo efectúa recorridos de seguridad para supervisar ríos, arroyos y caminos estatales. Se mantiene coordinación estrecha con Protección Civil Municipal a fin de planear acciones conjuntas de prevención y respuesta inmediata.

En Tanquián de Escobedo, se apoyó en el desalojo de aproximadamente 20 familias afectadas por el desbordamiento del río Moctezuma, quienes fueron trasladadas a refugios temporales. Asimismo, se efectuó el rescate de un masculino identificado como Benito Hernández Hernández, de 55 años, quien intentó cruzar el caudal sobre la carretera estatal Tanquián–San Martín; la persona fue resguardada y entregada a su familiar en condiciones estables.

En Ciudad Valles, se mantiene vigilancia constante en puntos críticos. El puente de la colonia Juárez, a la altura del paraje conocido como La Tortuga, continúa sin paso vehicular debido al incremento del nivel del río.

En Tamazunchale, se reportan afectaciones en viviendas de la localidad de Vega Larga, donde el desbordamiento del río ha ingresado a diversos domicilios. Elementos de la Guardia Civil Estatal, se encuentran brindando apoyo a las familias damnificadas, en coordinación con Protección Civil Municipal.