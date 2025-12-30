GUARDIA CIVIL ESTATAL INTENSIFICA EL OPERATIVO “COHETÓN» EN LA CAPITAL POTOSINA

-Estado abonará a que prevalezca saldo blanco antes, durante y después de los festejos de Año Nuevo.

San Luis Potosí, S.L.P.- Como parte de los dispositivos de prevención y seguridad de la temporada, autoridades de los tres órdenes de Gobierno, intensificaron el operativo “Cohetón» con células de vigilancia que inspeccionarán los puntos de venta de pirotecnia.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, dijo que, por parte de la Guardia Civil Estatal, se trabaja a través de diversos operativos a efecto de garantizar el orden y la paz pública durante la presente temporada.

Así, detalló que la mañana de este martes, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en este caso la Defensa Nacional, Protección Civil, Comercio Municipal y la Secretaría de Seguridad Estatal y Municipal, establecieron acciones de inspección y vigilancia que forman parte del operativo «Cohetón» en diversos puntos de la ciudad a efecto de vigilar que la venta de pirotecnia se lleve dentro de un marco de legalidad.

“Estamos actuando de apoyo a las instituciones participantes, afortunadamente no se reportaron incidencias, hay un ánimo de mutua colaboración y esperamos llegar a un saldo blanco sin incidentes qué lamentar», finalizó Juárez Hernández.