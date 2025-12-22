GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPONE ORDEN Y LEGALIDAD EN SUS CUATRO REGIONES

Santa María del Río, S.L.P.- Agentes de la Guardia Civil Estatal, mantienen acciones operativas tendientes a prevenir y combatir hechos ilícitos en las cuatro regiones.

En profesor Carrera Torres y Lucio Zúñiga, en la Zona Centro de este Municipio, fue desmantelado un «punto» de venta de droga, además de proceder a detener a un presunto narcomenudista.

Luis N. de 28 años de edad, quedó arrestado y a disposición de la autoridad competente junto con 27 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, ocho bolsas con hierba seca en color verde con las características propias de la marihuana y 600 pesos en efectivo.

En el Potosí, sin límites, se trabaja sin descanso para que tú y tu familia vivan tranquilos, por ello te seguimos haciendo un llamado a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.