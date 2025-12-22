12.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSeguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPONE ORDEN Y LEGALIDAD EN SUS CUATRO REGIONES

By Redacción
69
domingo, diciembre 21, 2025

Santa María del Río, S.L.P.- Agentes de la Guardia Civil Estatal, mantienen acciones operativas tendientes a prevenir y combatir hechos ilícitos en las cuatro regiones.

En profesor Carrera Torres y Lucio Zúñiga, en la Zona Centro de este Municipio, fue desmantelado un «punto» de venta de droga, además de proceder a detener a un presunto narcomenudista.

Luis N. de 28 años de edad, quedó arrestado y a disposición de la autoridad competente junto con 27 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, ocho bolsas con hierba seca en color verde con las características propias de la marihuana y 600 pesos en efectivo.

En el Potosí, sin límites, se trabaja sin descanso para que tú y tu familia vivan tranquilos, por ello te seguimos haciendo un llamado a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.

Artículo anterior
ESTADO INTERVENDRÁ 130 ESCUELAS EN 2026
Artículo siguiente
GUARDIA CIVIL ESTATAL TRABAJA SIN LÍMITES POR TU MAYOR SEGURIDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.