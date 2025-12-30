12.3 C
San Luis Potosí
Seguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE UN ESTADO MÁS SÓLIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

By Redacción
martes, diciembre 30, 2025

Durante acciones contundentes y de inteligencia, elementos de la Guardia Civil Estatal que se encontraban desplegados en el Puesto de Atención Ciudadana en la comunidad de Jassos, ubicado sobre la carretera a Rioverde, realizaron la detención de un masculino por su probable participación en delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 85 de la carretera S.L.P.–Rioverde, en la localidad de Los Gómez, San Luis Potosí, como parte de las acciones permanentes del operativo “Blindaje San Luis”, el cual contempla revisiones aleatorias a vehículos y conductores que transitan por este punto estratégico.

Durante una de estas inspecciones, los oficiales marcaron el alto a un vehículo; sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones tácticas y continuó su marcha, por lo que se inició un seguimiento, logrando darle alcance metros adelante.

El guía, identificado como José “N”, de 28 años, quien presuntamente se desempeñaba como distribuidor de diversos estupefacientes y el cual estaría vinculado a un grupo generador de incidencia negativa, fue detenido por nuestros elementos estatales.

En el sitio, se aseguraron 10 dosis de “cristal”, cinco dosis de cocaína, seis cigarros de marihuana de confección artesanal, así como un empaque resellable con marihuana. Asimismo, se aseguró un vehículo Nissan Tiida, color arena.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal conforme a derecho.

