GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD EN SUS 59 MUNICIPIOS

Con el despliegue de seguridad de la Guardia Civil Estatal, en los 59 municipios que comprende esta entidad potosina, se fortalece la tranquilidad de las familias y de visitantes, en donde se avanza hacia una seguridad sin límites.

En una efectiva acción operativa, la GCE, detuvo en la zona centro del municipio de Ahualulco a Jordan “N” de 27 años de edad, originario del estado de Nuevo León y a Keith “N” de 26 años, a quienes se les aseguraron 122 dosis de metanfetaminas y 16 bolsas con marihuana, además de una motocicleta sin placa, que tenía reporte de robo.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con ello se inhibe que sujetos generadores de hechos que incitan a la violencia, continúen con sus actividades ilícitas, garantizando el compromiso de las autoridades, de salvaguardar la integridad de las familias potosinas.

La seguridad no se discute en este Potosí sin límites, trabajamos de forma comprometida por ti y tu familia, en donde la prioridad es que vivas libre y de forma segura.