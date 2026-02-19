GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD EN LOS 59 MUNICIPIOS DEL ESTADO POTOSINO

Como resultado de las labores de inteligencia y de los recorridos estratégicos de seguridad y vigilancia desplegados en la zona Huasteca, elementos de la Guardia Civil Estatal llevaron a cabo la detención de un masculino en la colonia Troncones, en Ciudad Valles.

Los hechos se registraron cuando los oficiales realizaban acciones preventivas para la disuasión de conductas delictivas, deteniéndose a Francisco “N” de 30 años de edad.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre sus pertenencias 18 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como “cristal”, Asimismo, le fueron asegurados 17 artefactos metálicos conocidos como “poncha llantas”, además de un vehículo marca Chevrolet, tipo Equinox.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes en los 59 municipios, fortaleciendo las acciones de prevención y combate a la delincuencia para salvaguardar la tranquilidad de las y los potosinos.