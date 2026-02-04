GUARDIA CIVIL ESTATAL DETIENE A OBJETIVOS PRIORITARIOS POR ROBO A COMERCIO COMO RESULTADO DEL “OPERATIVO GALERÍAS”

Como resultado de las acciones estratégicas implementadas dentro del “Operativo Galerías”, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a seis personas, consideradas objetivos prioritarios dedicados al robo a comercio, en la colonia Progreso, en la capital potosina.

Los hechos se derivaron de un reporte recibido a través del sistema de emergencias 9-1-1, relacionado con un intento de robo a un establecimiento comercial. Al atender el llamado, los oficiales detectaron la huida de los presuntos responsables a bordo de un vehículo de transporte público con número económico 0687, con dirección hacia el sur de la ciudad.

De inmediato, los elementos de la GCE implementaron un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar el vehículo referido calles más adelante, donde se efectuó la detención de José “N” de 40 años, Ernesto “N” de 24 años, Adrián “N” de 23 años, Sagrario “N” de 15 años, Alondra “N” de 29 años y Karla “N” de 28 años, asegurándoles mercancía diversa.

De acuerdo con información preliminar, las personas detenidas son identificadas como objetivos prioritarios relacionados con robos a comercios en distintos puntos de la capital, operando principalmente mediante el uso de unidades de transporte público.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones operativas y preventivas para combatir los delitos que afectan al sector comercial y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.