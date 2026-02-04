11.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Rojo AcontecerSeguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL DETIENE A OBJETIVOS PRIORITARIOS POR ROBO A COMERCIO COMO RESULTADO DEL “OPERATIVO GALERÍAS”

By Redacción
127
spot_img
miércoles, febrero 4, 2026

Como resultado de las acciones estratégicas implementadas dentro del “Operativo Galerías”, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a seis personas, consideradas objetivos prioritarios dedicados al robo a comercio, en la colonia Progreso, en la capital potosina.

Los hechos se derivaron de un reporte recibido a través del sistema de emergencias 9-1-1, relacionado con un intento de robo a un establecimiento comercial. Al atender el llamado, los oficiales detectaron la huida de los presuntos responsables a bordo de un vehículo de transporte público con número económico 0687, con dirección hacia el sur de la ciudad.

De inmediato, los elementos de la GCE implementaron un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar el vehículo referido calles más adelante, donde se efectuó la detención de José “N” de 40 años, Ernesto “N” de 24 años, Adrián “N” de 23 años, Sagrario “N” de 15 años, Alondra “N” de 29 años y Karla “N” de 28 años, asegurándoles mercancía diversa.

De acuerdo con información preliminar, las personas detenidas son identificadas como objetivos prioritarios relacionados con robos a comercios en distintos puntos de la capital, operando principalmente mediante el uso de unidades de transporte público.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones operativas y preventivas para combatir los delitos que afectan al sector comercial y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Artículo anterior
PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL EN LA ZONA MEDIA GENERA ENTORNOS SEGUROS
Artículo siguiente
RESCATE DE RICARDO GALLARDO A COLONIA JUAN SARABIA TERMINA HISTÓRICO ABANDONO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.