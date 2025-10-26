GUARDIA CIVIL ESTATAL DECOMISA MÁS DE MIL CAJAS CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VEHICULOS CON REPORTE DE ROBO EN MOCTEZUMA

– Lo asegurado haciende a más de 7.8 millones de pesos entre el producto etílico y las unidades presuntamente robadas.

-Se presume que en la región opera una banda dedicada al robo de autotransporte proveniente del estado de Jalisco.

Moctezuma, S.L.P.- En el marco del Plan Integral de Seguridad que despliega la Guardia Civil Estatal en los 59 Municipios, se informa el reciente aseguramiento de más de mil cajas de bebidas alcohólicas y vehículos que contaban con reporte de robo

En recorridos de seguridad y vigilancia a la altura del entronque a la comunidad de Morados, se observa un vehículo Seat, Ibiza en color azul que circulaba hacia el Municipio de Moctezuma con cuatro personas a bordo con los vidrios abajo, además de que los oficiales de la GCE se percataron que los presuntos portaban armas largas.

Se le marca el alto al conductor haciendo caso omiso, por lo cual se inicia una persecución con dirección la carretera Moctezuma-Morterillos no siendo posible darle alcance. Minutos después, los agentes estatales visualizan a la orilla de la Carretera Estatal Moctezuma-Morterillos, Km 01+500, Pozo Blanco, a un grupo de personas que al notar su presencia huyeron del lugar hacia la maleza y dejando varios vehículos abandonados.

Tratándose de un tractocamión con caja seca con razón social “Trucking Company” observando cajas con la leyenda comercial “Tequila Cuervo Tradicional” y “Dobel Diamante”.

Al continuar la inspección, en una unidad Dodge Ram, doble cabina, de color blanco con placas del Estado de México, se localizaron en la caja 15 artefactos corrugados conocidos como “poncha llantas” y en la puerta de lado del conductor una bolsa sellada que en su interior contenía hierba seca en verde con la características físicas de la marihuana.

En un vehículo Mitsubishi L200, doble cabina, color blanco con placas del Estado de SLP, se localizaron 2 bolsas transparentes que en su interior contenían hierba seca y verde con las características físicas de la marihuana y en la caja 8 artefactos corrugados “poncha llantas”.

En el lugar quedaron asegurados también algunos artefactos denominados inhibidores de señal GPS, todo fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente al igual que un tractocamión Internacional, Prostar, modelo 2014, en color blanco acoplado a un remolque en color naranja, además de un tractocamión, modelo 2022 International, con placas de Michoacán en color blanco, con reporte de robo

del 24/10/2025 en la carretera 80D Km 66, Villa de Arriaga, mismo que estaba acoplado a un remolque tipo caja seca, modelo 2017.

Así mismo, un vehículo Mitsubishi (desvalijado en estado de abandono), modelo 2017 con placas de Nuevo León, un vehículo GMC (desvalijado en estado de abandono), con placas de Nuevo León, dos remolques auto tanques cisterna, modelo 2023, con capacidad de 63 mil litros con reporte de robo del 01 abril del 2025, en carretera 80 km 32, comunidad El Mezquital, Villa de Arriaga. Una maquinaria motoniveladora, Caterpillar con reporte de robo y un Dolly en color gris.

Los trabajos operativos y de inteligencia se mantendrán en la zona para detectar alguna situación ilícita, pues se presume que se trata de una banda de asaltantes de autotransporte del CJNG con lo que se sigue debilitando a estos grupos minorizados que intentan ingresar a nuestro estado.