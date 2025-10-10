17.3 C
GUARDIA CIVIL ESTATAL ATIENDE AFECTACIONES POR LLUVIAS EN TANQUIAN DE ESCOBEDO

viernes, octubre 10, 2025

Con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población tras las recientes lluvias que cayeron con mayor intensidad en la región Huasteca, la Guardia Civil Estatal, continúa con operativos de apoyo en el municipio de Tanquián de Escobedo.

Una de las principales zonas afectadas fue el Barrio La Noria, en donde efectivos de la GCE en coordinación con Protección Civil, apoyan a la población y desalojan la zona, tras el incremento del río Moctezuma.

Se establece que las familias serán canalizadas a un albergue, habilitado en el centro deportivo de la colonia Terraplén, en donde podrán refugiarse y salvaguardar su integridad.

Ante ello, las autoridades preventivas continúan con las labores de rescate, desalojo de la zona y el monitoreo del caudal del río, con el objetivo de evitar accidentes o que la población pueda estar en peligro.

Se reitera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, trabaja de forma coordinada las labores de protección y seguridad en la zona.

