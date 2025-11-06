GUARDIA CIVIL ESTATAL ASEGURA VEHÍCULOS TRAS REPELER AGRESIÓN

Agentes de la Guardia Civil Estatal, aseguraron tres vehículos con reporte de robo, luego de repeler un ataque en la zona Altiplano, derivado de los dispositivos implementados para brindar mayor paz y tranquilidad a las familias.

Elementos estatales desplegaron un operativo de búsqueda de los presuntos, por lo que al repelarse una agresión, los señalados huyeron en distintas direcciones.

Los agentes ubicaron tres vehículos: una camioneta Ford color blanco con placas del estado de Querétaro, una camioneta Lincoln Navigator con placas del estado de Morelos y una Chevrolet Suburban color negro sin placas, todas ellas con reporte de robo con violencia en el estado de Nuevo León.

Las unidades y los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.