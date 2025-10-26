GUARDIA CIVIL ESTATAL ASEGURA CAMIONETA CON ARMAMENTO Y EQUIPO TÁCTICO

•Las fuerzas del orden repelieron una agresión en el municipio de Matehuala.

Matehuala, S.L.P.- Agentes de la Guardia Civil Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo en cuyo interior se encontró armamento de grueso calibre y equipo táctico.

El aseguramiento ocurrió en el camino de terracería que conduce a la localidad de Presa de la Higuera, donde elementos de la Fuerza de Reacción de Matehuala, le dieron alcance a una camioneta cuyos ocupantes habrían realizado detonaciones por arma de fuego en contra de los agentes estatales.

Al repelerse la agresión, los presuntos dejaron la camioneta MG color blanco con reporte de robo, en cuyo interior se encontraron tres armas largas, cuatro chalecos tácticos y cinco cargadores metálicos.

A través de los reportes ciudadanos, las fuerzas del orden público trabajan enfocados en prevenir actos constitutivos de delito, lo que deriva en condiciones de seguridad óptimas para todas y todos en un Potosí sin límites.