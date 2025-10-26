19.8 C
San Luis Potosí
type here...
Rojo AcontecerSeguridad

GUARDIA CIVIL ESTATAL ASEGURA CAMIONETA CON ARMAMENTO Y EQUIPO TÁCTICO

By Redacción
39
sábado, octubre 25, 2025
spot_img

•Las fuerzas del orden repelieron una agresión en el municipio de Matehuala.

Matehuala, S.L.P.- Agentes de la Guardia Civil Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo en cuyo interior se encontró armamento de grueso calibre y equipo táctico.

El aseguramiento ocurrió en el camino de terracería que conduce a la localidad de Presa de la Higuera, donde elementos de la Fuerza de Reacción de Matehuala, le dieron alcance a una camioneta cuyos ocupantes habrían realizado detonaciones por arma de fuego en contra de los agentes estatales.

Al repelerse la agresión, los presuntos dejaron la camioneta MG color blanco con reporte de robo, en cuyo interior se encontraron tres armas largas, cuatro chalecos tácticos y cinco cargadores metálicos.

A través de los reportes ciudadanos, las fuerzas del orden público trabajan enfocados en prevenir actos constitutivos de delito, lo que deriva en condiciones de seguridad óptimas para todas y todos en un Potosí sin límites.

Artículo anterior
Este domingo inician los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en San Luis Capital
Artículo siguiente
LISTO OPERATIVO ESTADIO SEGURO PARA EL ENCUENTRO CONTRA NECAXA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.