GUARDIA CIVIL ESTATAL ACTIVA OPERATIVO POR CARAVANA NACIONAL DE LA FE 2026

Por la realización del evento religioso denominado «Caravana Nacional de la Fe 2026», agentes de la #GuardiaCivilEstatal y la #DivisiónCaminos, implementan un operativo de seguridad para abanderar el contingente de personas que se dirigen hacía San Juan de Los Lagos, Jalisco.

La encomienda de la Guardia Civil Estatal garantizar que los feligreses tengan seguridad en su camino durante el territorio potosino así mismo este trabajo se realiza en cada evento cultural deportivo, religioso o de cualquier otra índole se generen las condiciones idóneas de seguridad para que al final se logre un saldo blanco.

