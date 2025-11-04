GUARDIA CIVIL ESTATAL ACTIVA OPERATIVO POR AGRESIÓN EN CIUDAD SATÉLITE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informa que la noche de este lunes se registró una agresión con disparos de arma de fuego en la colonia Ciudad Satélite, en la capital potosina.

De inmediato, la Guardia Civil Estatal (GCE) activó un operativo de búsqueda y localización de los responsables, desplegando unidades por tierra y un helicóptero de vigilancia para reforzar las acciones en la zona y sus alrededores.

Gracias a la rápida reacción de los elementos estatales, se logró establecer un cerco de seguridad y mantener el control de la situación.

Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas ni lesionadas derivado de este hecho y se hace un llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales e institucionales.