GOBIERNO DEL ESTADO GARANTIZA UN XANTOLO SEGURO

* Reforzó acciones en la Huasteca para brindar condiciones sanitarias a la población y visitantes, asegurando una celebración segura y con impulso económico.

El Gobierno del Estado fortaleció las acciones de seguimiento en los municipios huastecos afectados por las lluvias, para garantizar la salud y condiciones sanitarias aptas para las familias potosinas y visitantes durante las celebraciones del Xantolo, que esté año se estima dejará una derrama económica de 443 millones de pesos.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se realizaron labores de limpieza, censos de daños, fumigación, vacunación y rehabilitación de caminos en coordinación con la Federación.

Torres Sánchez destacó que no se han registrado casos de dengue y que el Xantolo se desarrolla con normalidad. Agregó que tres mil 375 viviendas afectadas recibieron apoyos económicos, alimentarios, enseres y de financiamiento por lo que está festividad les permitirá una recuperación económica y turística.