32 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Rojo AcontecerSeguridad

GCE ESTATAL ASEGURA ARSENAL Y DETIENE A SEIS PERSONAS EN TANQUIÁN

By Redacción
68
spot_img
sábado, febrero 21, 2026

Tanquián de Escobedo, S.L.P.- Con el firme objetivo de preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas y como resultado de un operativo en este municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, logró la detención de seis personas y aseguró vehículos, armas de grueso calibre y equipo táctico.

Por parte de la autoridad estatal en materia de seguridad, se dispondrá de toda la información necesaria para que sea la autoridad investigadora la encargada de deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, se pide a la ciudadanía a no caer en especulaciones e informarse por las vías y canales institucionales.
Desde la SSPCE se continúa con el Estrategia Integral de Seguridad mediante acciones contundentes que permitan seguir imponiendo mayor orden y legalidad en las cuatro regiones del Estado.

Artículo anterior
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ABRE REGISTRO DE COMERCIANTES A PARTICIPAR EN LA FENAE 2026
Artículo siguiente
SEGURIDAD ALIMENTARIA ACERCA MÁS PRODUCTOS Y MÁS APOYO A FAMILIAS: RICARDO GALLARDO
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.