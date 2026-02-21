GCE ESTATAL ASEGURA ARSENAL Y DETIENE A SEIS PERSONAS EN TANQUIÁN

Tanquián de Escobedo, S.L.P.- Con el firme objetivo de preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas y como resultado de un operativo en este municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, logró la detención de seis personas y aseguró vehículos, armas de grueso calibre y equipo táctico.

Por parte de la autoridad estatal en materia de seguridad, se dispondrá de toda la información necesaria para que sea la autoridad investigadora la encargada de deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, se pide a la ciudadanía a no caer en especulaciones e informarse por las vías y canales institucionales.

Desde la SSPCE se continúa con el Estrategia Integral de Seguridad mediante acciones contundentes que permitan seguir imponiendo mayor orden y legalidad en las cuatro regiones del Estado.