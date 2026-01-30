17.1 C
San Luis Potosí
Seguridad

GCE DETIENE PRESUNTO NARCOMENUDISTA EN CEDRAL

By Karina Castillo
viernes, enero 30, 2026

CON ACCIONES FIRMES LA SEGURIDAD AVANZA SIN LÍMITES EN EL ESTADO

Como resultado de los operativos de vigilancia y prevención realizados por elementos de la Guardia Civil Estatal, en el municipio de Cedral se llevó a cabo la detención de un presunto narcomenudista, identificado como integrante de un grupo de delincuentes con zona de operación en la región.

Durante la intervención en la colonia Santa Fe, los agentes aseguraron 50 dosis de marihuana, 10 artefactos de varilla corrugada mejor conocidos como “ponchallantas”, además de una motocicleta

El detenido, Juan “N” de 25 años y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

Con estas acciones la Guardia Civil Estatal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada para fortalecer la seguridad y preservar la paz en las cuatro regiones del estado.

