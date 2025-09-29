20.7 C
San Luis Potosí
ESTADOSeguridad

FORTALECE ESTADO TRABAJO COORDINADO CON PLATAFORMA MÉXICO

Redacción
lunes, septiembre 29, 2025

• Funcionarios federales visitaron instituciones de seguridad estatales para darle seguimiento a los acuerdos relacionados con Plataforma México.

Como parte de la colaboración entre los Gobiernos Estatal y Federal, personal de la Dirección General de Plataforma México realizó una visita a distintas instituciones de seguridad en San Luis Potosí, incluyendo el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), para revisar el proceso de integración de datos a las bases nacionales.
Durante la jornada, y en cumplimiento del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer sin límites a los municipios en seguridad, también se visitaron la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Centro Estatal de Reinserción Social, donde se dio seguimiento a acuerdos previos en temas clave como registros de personal, detenciones, vehículos robados y armamento.
El SECESP informó que actualmente 26 municipios y 11 corporaciones del estado ya están conectados a Plataforma México mediante Centros de Captura, y se prevé que más ayuntamientos se integren próximamente para fortalecer sus capacidades tecnológicas y operativas, a fin de brindar paz y tranquilidad a las familias.

