ESTADOSeguridad

FISCALÍA POTOSINA OBTIENE VINCULACIÓN A PROCESO DE IMPUTADO POR VIOLACIÓN EN TAMASOPO

By Redacción
61
miércoles, septiembre 17, 2025

• Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del señalado

El personal litigador de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró la vinculación a proceso de Rolando “N” por su probable responsabilidad en el delito de violación con penalidad agravada, cometido en el municipio de Tamasopo.

El imputado fue detenido por la Policía de Investigación (PDI), tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra, luego de ser denunciado por presuntamente agredir sexualmente a una adolescente de identidad reservada en un camino cañero de la citada demarcación.

Una vez asegurado, el probable responsable fue presentado ante un Juez de control, donde agentes del Ministerio Público de la Delegación Tercera de la FGESLP formularon la imputación correspondiente por el delito señalado.

Después de recibir los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa, la autoridad judicial emitió la vinculación a proceso, otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Asimismo, a solicitud del agente Fiscal, se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá interno en el centro de reinserción social de la región mientras se resuelve su situación legal.

