FIRMEZA Y DISCIPLINA EN NUESTRAS FUERZAS DEL ORDEN ESTATALES PARA SEGUIR CONSTRUYENDO UN SAN LUIS POTOSÍ CON PAZ Y TRANQUILIDAD*

Un operativo de la Guardia Civil Estatal en la colonia Prados segunda sección, en el municipio de Villa de Pozos, derivó en la detención de Alberto “N” de 35 años, por llevar consigo ocho dosis de “cristal”, además de una motocicleta deportiva Suzuki en negro y rojo.
El presunto, es considerado sujeto activo en la comisión de delitos que afectan el bienestar de nuestra comunidad, contando con antecedentes por conducir vehículo con reporte de robo, posesión de motocicleta con reporte de robo, delitos contra la salud en dos ocasiones y allanamiento.
