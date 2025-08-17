27.7 C
San Luis Potosí
Seguridad

*FIRMEZA Y DISCIPLINA EN NUESTRAS FUERZAS DEL ORDEN ESTATALES PARA SEGUIR CONSTRUYENDO UN SAN LUIS POTOSÍ CON PAZ Y TRANQUILIDAD*

By Redacción
domingo, agosto 17, 2025

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, estamos comprometidos con el esfuerzo sin precedentes para seguir con acciones que mantengan el orden y seguridad en las calles.

Un operativo de la Guardia Civil Estatal en la colonia Prados segunda sección, en el municipio de Villa de Pozos, derivó en la detención de Alberto “N” de 35 años, por llevar consigo ocho dosis de “cristal”, además de una motocicleta deportiva Suzuki en negro y rojo.

El presunto, es considerado sujeto activo en la comisión de delitos que afectan el bienestar de nuestra comunidad, contando con antecedentes por conducir vehículo con reporte de robo, posesión de motocicleta con reporte de robo, delitos contra la salud en dos ocasiones y allanamiento.

Estas acciones de vigilancia constante permiten seguir disfrutando de un estado en paz y cada vez con más orden, para que las familias potosinas puedan disfrutar de un estado tranquilo.

Reafírmanos el compromiso de trabajar contigo y para ti, porque en el Potosí sin límites, se vive mejor.

