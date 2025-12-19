FIRMEZA Y COMPROMISO EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD POR NUESTRO ESTADO

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, trabajamos día a día para construir un entorno donde las familias potosinas puedan vivir seguras y tranquilas.

Un operativo realizado por nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal en el Barrio de San Miguelito de la capital potosina, derivó en la detención de Juan “N” de 39 años y Alejandra “N” de 33 años, quienes fueron detenidos en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador y 11 cartuchos útiles.

Los señalados, se desplazaban de manera temeraria a bordo de un automóvil Dodge Charger modelo 2019 color blanco en las inmediaciones del Barrio de San Miguelito, cuando al ser detectados por las fuerzas del orden, hicieron caso omiso de las indicaciones policiales, iniciandose una persecución, hasta ser detenidos en la Calzada de Guadalupe.

Además de encontrarles el arma de fuego, se verificó que el vehículo contaba con los números confidenciales alterados.

Reafirmamos el compromiso de construir un estado todavía más seguro con acciones contundentes en un Potosí sin límites.