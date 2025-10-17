16.3 C
San Luis Potosí
FGESLP INVESTIGA ORIGEN DE VIDEOS ELECTRÓNICOS DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES

By Redacción
jueves, octubre 16, 2025

* La Institución ya identificó perfiles con los que se buscará llevar pronto ante un Juez a quien resulte responsable de estos hechos

* La Fiscalía trabaja de manera coordinada con autoridades estatales para dirigir las acciones legales correspondientes

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que mantiene una estrecha coordinación con diversas instancias del Gobierno Estatal, con el propósito de dirigir las acciones penales pertinentes sobre la creación y difusión de materiales electrónicos que, a través de videos, pretenden generar desinformación y ataques en contra de instituciones gubernamentales.

A través de la Policía de Investigación (PDI) y Policía Cibernética se establecieron diversos perfiles y páginas de redes sociales, lo que generaron líneas sólidas de investigación, con las que se buscará llevar pronto ante un Juez de control a quien resulte responsable.

De igual forma, la PDI mantendrá las estrategias de inteligencia orientadas a determinar el origen de dichos clips, así como el lugar y los medios desde los cuales fueron elaborados y difundidos.

La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para no compartir contenido proveniente de portales o cuentas apócrifas, y recomienda mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación de las dependencias del Gobierno del Estado y de esta institución.

Con estas acciones, la FGESLP refrenda su compromiso con la legalidad, la verdad y la seguridad informativa de la población potosina.



