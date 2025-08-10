18.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSeguridad

FENAPO 2025 INICIA CON OPERATIVO DE SEGURIDAD Y ACCIONES DE PREVENCIÓN CIUDADANA

By Redacción
69
spot_img
sábado, agosto 9, 2025

Con el despliegue de más de 1,700 elementos, 128 cámaras de videovigilancia y tecnología de punta, inició la FENAPO 2025, reafirmando su compromiso de ser la feria más segura del país.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, invitó a la ciudadanía a visitar el stand institucional, que ofrecerá actividades interactivas, lúdicas y preventivas para todas las edades. Entre ellas destacan talleres, exhibiciones, muro de escalar, Policía por un día, teatro de marionetas, lentes de realidad virtual y un módulo para tramitar la carta de no antecedentes penales.

El operativo incluye la participación de las cinco direcciones de la SSPCE, quienes desarrollarán acciones de proximidad social y prevención del delito, así como campañas contra la violencia de género y orientación sobre ciberseguridad. Además, se contará con la venta de artesanías penitenciarias, exhibición de habilidades caninas y muestra de vehículos y equipo táctico.

Asimismo, se resaltó que este año la feria contará con nuevas dinámicas de interacción ciudadana, fomentando la participación activa de niñas, niños y jóvenes en actividades que fortalecen la cultura de la prevención y el autocuidado, reforzando así el mensaje de Seguridad Sin Límites en todo el recinto ferial.

La SSPCE reiteró que FENAPO 2025 será un espacio de convivencia segura y familiar, invitando a la población a disfrutar de cada evento con la confianza de que la seguridad está garantizada.

Artículo anterior
AUTORIDADES DEFINEN OPERATIVO “ESTADIO SEGURO” POR LA VISITA DE CRUZ AZUL ESTE LUNES
Artículo siguiente
DETIENEN A INDIVIDUO EN MOTOCICLETA CON REPORTE DE ROBO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.