FENAPO 2025 INICIA CON OPERATIVO DE SEGURIDAD Y ACCIONES DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Con el despliegue de más de 1,700 elementos, 128 cámaras de videovigilancia y tecnología de punta, inició la FENAPO 2025, reafirmando su compromiso de ser la feria más segura del país.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, invitó a la ciudadanía a visitar el stand institucional, que ofrecerá actividades interactivas, lúdicas y preventivas para todas las edades. Entre ellas destacan talleres, exhibiciones, muro de escalar, Policía por un día, teatro de marionetas, lentes de realidad virtual y un módulo para tramitar la carta de no antecedentes penales.

El operativo incluye la participación de las cinco direcciones de la SSPCE, quienes desarrollarán acciones de proximidad social y prevención del delito, así como campañas contra la violencia de género y orientación sobre ciberseguridad. Además, se contará con la venta de artesanías penitenciarias, exhibición de habilidades caninas y muestra de vehículos y equipo táctico.

Asimismo, se resaltó que este año la feria contará con nuevas dinámicas de interacción ciudadana, fomentando la participación activa de niñas, niños y jóvenes en actividades que fortalecen la cultura de la prevención y el autocuidado, reforzando así el mensaje de Seguridad Sin Límites en todo el recinto ferial.

La SSPCE reiteró que FENAPO 2025 será un espacio de convivencia segura y familiar, invitando a la población a disfrutar de cada evento con la confianza de que la seguridad está garantizada.