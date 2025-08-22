28.5 C
Seguridad

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN BRINDAN TRANQUILIDAD A LAS FAMILIAS POTOSINAS

By Redacción
75
viernes, agosto 22, 2025

Como resultado de las labores preventivas, enfocadas en inhibir delitos patrimoniales, en este primer semestre se ha disminuido de forma notoria la incidencia que aquejaba a las familias potosinas, devolviéndoles condiciones de tranquilidad.

La Guardia Civil Estatal reportó el aseguramiento de tres unidades con reporte de robo, además de la detención de dos masculinos, por no acreditar ser dueño de los vehículos en los que se desplazaban. Uno de ellos, identificado como Oscar “N” de 29 años, fue ubicado en la colonia Central, con un automóvil Ibiza, color amarillo; mientras que, Juan José “N” de 53 años, quedó detenido en la colonia Niños Héroes. Dicha persona cuenta con un mandamiento judicial vigente del rubro federal, por ello fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, hace un llamado a la población y exhorta a denunciar de inmediato cualquier hecho inusual o que vulnere su integridad, en la Línea de Emergencias 9-1-1.

