ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN ZONA MEDIA DERIVA EN ACCIONES POSITIVAS DE PREVENCIÓN

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal trabajan en las cuatro regiones de este Potosí, en donde se ha logrado posicionar a nuestra entidad como una de las mejores en condiciones de paz.

A través del dispositivo “Zona Media Segura”, agentes de la GCE detuvieron a dos presuntos, en el municipio de Rioverde, luego de asegurarles un arma de fuego, abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles, además de dos bolsas con marihuana y una camioneta marca Toyota, donde se encontraban.

Dichas personas fueron ubicadas en la colonia Victoria, luego de que, en un operativo por la zona, fueran detectados ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, derivado de lo anterior se procedió a una inspección que resultó en el aseguramiento de los objetos antes mencionados.

Con ello, se demuestra que la presencia de nuestros elementos, permite que no sean cometidos actos que vulneren la paz de las familias potosinas.