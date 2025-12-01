23.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN ZONA MEDIA DERIVA EN ACCIONES POSITIVAS DE PREVENCIÓN

By Redacción
82
lunes, diciembre 1, 2025

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal trabajan en las cuatro regiones de este Potosí, en donde se ha logrado posicionar a nuestra entidad como una de las mejores en condiciones de paz.

A través del dispositivo “Zona Media Segura”, agentes de la GCE detuvieron a dos presuntos, en el municipio de Rioverde, luego de asegurarles un arma de fuego, abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles, además de dos bolsas con marihuana y una camioneta marca Toyota, donde se encontraban.

Dichas personas fueron ubicadas en la colonia Victoria, luego de que, en un operativo por la zona, fueran detectados ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, derivado de lo anterior se procedió a una inspección que resultó en el aseguramiento de los objetos antes mencionados.

Con ello, se demuestra que la presencia de nuestros elementos, permite que no sean cometidos actos que vulneren la paz de las familias potosinas.

Artículo anterior
“El arte de sentir”: exposición fotográfica que visibiliza el trabajo del IPACIDEVI será inaugurada en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.
Artículo siguiente
Fortalece IMSS SLP infraestructura para atención de salud mental
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.