ESTADO SUPERVISA PUNTOS DE BLINDAJE Y ATENCIÓN EN ACCESOS

* Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, da seguimiento a cada uno de los filtros para fortalecer la seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, supervisó los cercos de vigilancia y Puntos de Atención Ciudadana que forman parte del blindaje que se tiene en San Luis Potosí en los principales accesos incluyendo Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Santa María del Río, Matehuala, Rioverde y hacia Zacatecas.

Durante el recorrido, constató la operatividad del personal, destacando los resultados que han permitido fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas, tal como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Estos dispositivos representan un esfuerzo coordinado para consolidar el blindaje del Estado, que permite la inmediata reacción ante situaciones de riesgo y el reforzamiento de la presencia policial en zonas clave, además de fortalecer la función preventiva, con orientación y apoyo.

Juárez Hernández afirmó que estas acciones fortalecen el trabajo permanente que realiza la Guardia Civil Estatal (GCE) en las cuatro regiones, mediante patrullajes, operativos y labores de proximidad social que confirman el cambio que se vive en el Estado.