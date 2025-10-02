ESTADO MANTIENE OPERATIVO BLINDAJE EN ZONAS LIMÍTROFES

-En relevante intervención operativa a cargo de la Guardia Civil Estatal, se aseguran armas de fuego, cargadores y equipo táctico

Villa de Reyes, S.L.P.- La cobertura operativa que se brinda mediante el operativo blindaje, permitió que durante las últimas horas fueran aseguradas armas de fuego, cargadores y equipo táctico, como parte de la misión de la Guardia Civil Estatal de preservar el orden en beneficio de las familias.

En la localidad de Cahuile y tras una acertada intervención, se pudo establecer la posible operación de una célula delincuencial en el corredor Villa de Reyes – Santa María – Tierra Nueva, procediendo al aseguramiento de 9 armas de fuego, tipo fusil de asalto AK47, calibre 7.62, además de 54 cargadores, 9 chalecos tácticos, 9 placas balísticas y 9 cascos balísticos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mantiene incansables trabajos enfocados a darle mayor certeza y tranquilidad a la población, además de solicitar su colaboración para que en caso de ser testigos de algún hecho ilícito hagan uso de las líneas de emergencia 9-1-1 y 089 para denuncia anónima.