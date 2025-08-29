ESTADO FORTALECE COORDINACIÓN CON GREMIO DE TRANSPORTISTAS PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD

En representación del Secretario de Seguridad Estatal, Jesús Juárez Hernández, el comandante de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, participó en la toma de protesta del delegado estatal de HAMOTAC en San Luis Potosí, Eduardo Antuan López Campollo, encuentro en el que se refrendó el compromiso de trabajar de manera conjunta para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores del transporte, quienes representan un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la entidad.

Como parte del acto protocolario, se llevó a cabo la presentación de la Mesa Directiva Estatal de HAMOTAC, espacio en el que el comandante Rafael Mendoza reiteró que la División Caminos y la Guardia Civil Estatal mantienen una coordinación estrecha y permanente con este gremio, fortaleciendo los mecanismos de prevención y atención en caminos y carreteras.

El gremio transportista, por su parte, reconoció la cercanía y apoyo que han recibido por parte de las autoridades de seguridad estatal, lo cual ha permitido construir una red de confianza y protección que brinda tranquilidad en sus labores diarias.

Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, fortalece la colaboración con sectores estratégicos y reitera que la suma de esfuerzos entre ciudadanía, instituciones y sectores productivos es clave para avanzar hacia un Potosí sin límites, más seguro y con mayores oportunidades para todas y todos.