EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES TRABAJAMOS PARA TI Y TU FAMILIA

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementamos acciones diarias para seguir en la construcción de un estado más tranquilo y con espacios seguros para cada uno de los y las potosinas.

Un operativo de seguridad en la colonia Hidalgo del municipio de Matehuala, derivó en la detención de Christian “N” de 27 años, quien presuntamente realizó disparos de arma de fuego en contra de agentes de la Guardia Civil Estatal.

Al repeler la agresión, nuestros elementos aseguraron al señalado junto con un arma de fuego larga calibre 2.23 milímetros, tres cargadores, 82 cartuchos útiles calibre 2.23 milímetros, una radiofrecuencia, un chaleco táctico con placa balística y un vehículo Volkswagen Jetta 2013.

Con el compromiso de proteger a ti y a tu familia, trabajamos sin descanso en un Potosí sin límites.