23.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
Seguridad

EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES TRABAJAMOS PARA TI Y TU FAMILIA

By Redacción
79
spot_img
domingo, noviembre 23, 2025

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementamos acciones diarias para seguir en la construcción de un estado más tranquilo y con espacios seguros para cada uno de los y las potosinas.

Un operativo de seguridad en la colonia Hidalgo del municipio de Matehuala, derivó en la detención de Christian “N” de 27 años, quien presuntamente realizó disparos de arma de fuego en contra de agentes de la Guardia Civil Estatal.

Al repeler la agresión, nuestros elementos aseguraron al señalado junto con un arma de fuego larga calibre 2.23 milímetros, tres cargadores, 82 cartuchos útiles calibre 2.23 milímetros, una radiofrecuencia, un chaleco táctico con placa balística y un vehículo Volkswagen Jetta 2013.

Con el compromiso de proteger a ti y a tu familia, trabajamos sin descanso en un Potosí sin límites.

Artículo anterior
Además del mejoramiento de caminos, en Bocas se rehabilitan calles para beneficio de la población
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA «REGALANDO CON AMOR» EN FAVOR DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.