EN UN POTOSÍ SIN LÍMITES SE TRABAJA PARA CONTAR CON ESPACIOS SEGUROS

sábado, octubre 18, 2025
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa operativos y dispositivos de prevención y vigilancia para seguir construyendo el estado que tú y tu familia merecen.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal región zona Media, detuvieron a Iván “N” de 30 años y a Noé “N” de 22 años, quienes portaban 14 dosis de marihuana y 20 dosis de “cristal”, vinculados a actividades ilícitas que dañan la convivencia y la salud de nuestras familias.

Los presuntos fueron detenidos en el Barrio Primero El Refugio del municipio de Ciudad Fernández, como muestra de las acciones firmes y contundentes para combatir la delincuencia en cada uno de los 59 municipios de la entidad.

Contamos con mujeres y hombres que trabajan con el compromiso de servir a nuestra comunidad en un Potosí sin límites.

