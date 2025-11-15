EN UN ESTADO SEGURO, LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL SE IMPLEMENTAN SIN LÍMITES

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, continúa con los Puestos de Atención Ciudadana en zonas claves para inhibir la comisión de ilícitos en zonas limítrofes.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron en el operativo Blindaje sobre la carretera a Guadalajara, a Oscar “N” de 22 años, quien llevaba consigo seis dosis de “cristal”.

Los esfuerzos constantes para recuperar y mantener espacios seguros, reafirman nuestro compromiso de trabajar para todas y todos, en un un Potosí sin límites.